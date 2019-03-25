Российский Ту-154 совершит наблюдательный полет над США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,67 63,96 EUR Нал. 74,04 71,93 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 040,00 -23,20 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Российский Ту-154 совершит наблюдательный полет над США Политика, 01:28 Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера Политика, 01:11 Сборная Германии на последней минуте вырвала победу в игре с Нидерландами Спорт, 01:06 Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне Общество, 01:06 Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы задержали в Польше Общество, 00:19 Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Политика, 00:09 Доставка сравняла счет Pro, 00:00 Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах Бизнес, 00:00 Кремль счел актом агрессии заявление НАТО о бомбардировках Югославии Политика, 24 мар, 23:27 Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Политика, 24 мар, 22:57 Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН Политика, 24 мар, 22:50 Отборочный турнир Евро-2020. Голландия — Германия. Онлайн Спорт, 24 мар, 22:45 Тутберидзе поделилась деталями об уходе Медведевой и болезни матери Общество, 24 мар, 22:34 Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной Швейцарии Спорт, 24 мар, 22:30
Политика ,  
0 
Российский Ту-154 совершит наблюдательный полет над США

Российский самолет Ту-154М совершит наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщается на сайте газеты вооруженных сил России «Красная звезда».

«С 25.03 по 30.03 российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Самолет отправится с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км.

Политика
Появилось видео полета Су-27 с бомбардировщиками США над Балтикой

Помимо этого, в тот же период совместная российско-белорусская группа на самолете Ан-30Б проведет наблюдательный полет над Польшей. Максимальная дальность этого полета составит 1400 км. Полет будет осуществляться на украинском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту. При этом польские специалисты будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

В период с 11 по 16 марта военный самолет США Boeing OC-135B выполнил наблюдательный полет над Россией. В свою очередь, российские военные за этот же период провели наблюдательный полет над территориями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Теги: наблюдательный полет, ТУ-154
Материалы по теме
Минобороны за неделю засекло 17 летательных аппаратов у границ России
Политика
Минобороны сообщило детали о наблюдательном полете американского самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter