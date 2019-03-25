Российский Ту-154 совершит наблюдательный полет над США

Российский самолет Ту-154М совершит наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщается на сайте газеты вооруженных сил России «Красная звезда».

«С 25.03 по 30.03 российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Самолет отправится с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км.

Помимо этого, в тот же период совместная российско-белорусская группа на самолете Ан-30Б проведет наблюдательный полет над Польшей. Максимальная дальность этого полета составит 1400 км. Полет будет осуществляться на украинском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту. При этом польские специалисты будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

В период с 11 по 16 марта военный самолет США Boeing OC-135B выполнил наблюдательный полет над Россией. В свою очередь, российские военные за этот же период провели наблюдательный полет над территориями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.