США сертифицировали российский Ту-214 для наблюдательных полетов

США сертифицировали российский самолет ТУ-214 для полетов в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
«18 сентября Соединенные Штаты сообщили всем странам-участницам через официальные механизмы, предусмотренные договором, что они одобрят сертификацию российского самолета», — сказал представитель.
В Госдепе отметили, что официально сертификацию предоставят 24 сентября. Соответствующий протокол подпишут на пленарном заседании Консультативной комиссии ДОН в Вене.
Ранее начальник центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны России Сергей Рыжков рассказал, что власти США отказались допускать новый российский самолет Ту-214ОН к наблюдательным полетам. Он оснащен цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.
При этом в освидетельствовании самолета приняли участие 72 эксперта из 23 стран — участников договора. Однако руководитель американской делегации отказался подписывать заключительный документ «в нарушение требований Договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин».