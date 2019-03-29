Родственника мэра Назрани ранили в ходе конфликта в администрации города

Несколько человек получили ранения из травматического оружия в результате конфликта в мэрии Назрани вечером 28 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

«Среди пострадавших, по предварительным данным, родственник мэра города», — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Как уточнил источник агентства «Интерфакс-Юг», несколько мужчин проникли в здание городской мэрии и ранили трех человек из травматических пистолетов. По предварительным данным, среди раненых были сын мэра Алихана Тумгоева и его охранник.

Нападавшие скрылись с места преступления до приезда полиции.

«Нет комментариев по этому поводу», — заявили РБК в пресс-службе МВД Ингушетии.