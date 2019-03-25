В Ингушетии возобновятся митинги по вопросу изменения границ c Чечней

По словам Чемурзиева, организаторы акции обратились в правительство Ингушетии с заявкой на проведение митинга в Магасе 14 марта. «Мы добивались проведения митинга в столице республики, Магасе, так как это общенародный вопрос. Они согласовали митинг в Назрани. Мы пытались обжаловать это решение в Магасском районном суде, но безуспешно», — пояснил он. В пятницу организаторы подали повторную заявку в правительство республики на проведение акции в Магасе сроком на три дня. «Только что нам одобрили заявку на митинг на один день, 26 марта», — отметил он.
По словам организаторов, на участие в митинге заявлено 10 тыс. человек. Они выступают против инициативы Евкурова, который предложил исключить вопросы изменения границ и территорий республики, название, а также изменение статуса субъекта и вопрос его воссоединения с другими регионами из перечня тем, которые подлежат всенародному обсуждению, пояснил РБК депутат парламента Ингушетии от фракции «Единая Россия» Закрий Мамилов (он выступает против проекта закона). В новой редакции закона решение вопросов о границах региона и его статусе предлагается отдать на усмотрение главы региона.
Законопроект был принят Народным собранием Республики Ингушетия в первом чтении 28 февраля, второе чтение планировалось на 28 марта.
«После этого началось напряжение в обществе. В результате глава республики по просьбе Совета тейпов отозвал законопроект на доработку», — пояснил Мамилов. Он полагает, что законопроект был отозван, только чтобы успокоить митингующих: «Это болезненная тема для нас после истории с Чечней».
Среди организаторов митинга 26 марта помимо «Опоры Ингушетии» числятся Совет тейпов ингушского народа, правозащитная организация «Машр» и региональное отделение партии «Яблоко».
Сам Евкуров объяснил отзыв законопроекта из Народного собрания необходимостью выслушать мнения заинтересованных сторон.
Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано в сентябре Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Оно закрепило административную границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По документу Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия, в свою очередь, передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района. Осенью в Ингушетии прошла серия митингов. В ноябре глава организации «Машр» Магомед Муцольгов подал в республиканский избирком заявку на проведение референдума по вопросу о границе между республиками, однако избирком отклонил ее. 6 декабря Конституционный суд признал законным решение о новой границе между Чечней и Ингушетией.