В Ингушетии возобновятся митинги по вопросу изменения границ c Чечней

В столице Ингушетии пройдет митинг против принятия закона о референдуме и о пересмотре земельного соглашения с Чечней. Глава республики отозвал свой законопроект на доработку, но оппозиция считает, что поправки будут приняты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти Ингушетии одобрили заявку оппозиции на проведение митинга в Магасе против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия», который внес в республиканское Народное собрание глава Юнус-Бек Евкуров. Об этом РБК сообщил один из организаторов акции, председатель совета общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев.

«В целях сохранения стабильной общественно-политической ситуации, недопущения противоправных действий и поддержания мира и согласия в обществе правительством Республики Ингушетия принято решение согласовать место проведения указанного мероприятия с 10:00 до 18:00 26 марта 2019 года в Магасе», — говорится в ответе правительства (копия документа есть в распоряжении РБК).

«Правительство призывает организаторов и участников акции к сдержанности и соблюдению общественного порядка», — отмечается в документе. РБК направил запрос пресс-службе Евкурова.

Заявленная тема митинга — несогласие с положениями закона о референдуме Ингушетии в новой редакции и выступление за отмену соглашения об изменении границ между республикой и Чечней, подписанного 26 сентября.