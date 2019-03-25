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Политика ,  
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В Ингушетии возобновятся митинги по вопросу изменения границ c Чечней
В столице Ингушетии пройдет митинг против принятия закона о референдуме и о пересмотре земельного соглашения с Чечней. Глава республики отозвал свой законопроект на доработку, но оппозиция считает, что поправки будут приняты
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти Ингушетии одобрили заявку оппозиции на проведение митинга в Магасе против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия», который внес в республиканское Народное собрание глава Юнус-Бек Евкуров. Об этом РБК сообщил один из организаторов акции, председатель совета общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев.

«В целях сохранения стабильной общественно-политической ситуации, недопущения противоправных действий и поддержания мира и согласия в обществе правительством Республики Ингушетия принято решение согласовать место проведения указанного мероприятия с 10:00 до 18:00 26 марта 2019 года в Магасе», — говорится в ответе правительства (копия документа есть в распоряжении РБК).

«Правительство призывает организаторов и участников акции к сдержанности и соблюдению общественного порядка», — отмечается в документе. РБК направил запрос пресс-службе Евкурова.

Заявленная тема митинга — несогласие с положениями закона о референдуме Ингушетии в новой редакции и выступление за отмену соглашения об изменении границ между республикой и Чечней, подписанного 26 сентября.

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По словам Чемурзиева, организаторы акции обратились в правительство Ингушетии с заявкой на проведение митинга в Магасе 14 марта. «Мы добивались проведения митинга в столице республики, Магасе, так как это общенародный вопрос. Они согласовали митинг в Назрани. Мы пытались обжаловать это решение в Магасском районном суде, но безуспешно», — пояснил он. В пятницу организаторы подали повторную заявку в правительство республики на проведение акции в Магасе сроком на три дня. «Только что нам одобрили заявку на митинг на один день, 26 марта», — отметил он.

По словам организаторов, на участие в митинге заявлено 10 тыс. человек. Они выступают против инициативы Евкурова, который предложил исключить вопросы изменения границ и территорий республики, название, а также изменение статуса субъекта и вопрос его воссоединения с другими регионами из перечня тем, которые подлежат всенародному обсуждению, пояснил РБК депутат парламента Ингушетии от фракции «Единая Россия» Закрий Мамилов (он выступает против проекта закона). В новой редакции закона решение вопросов о границах региона и его статусе предлагается отдать на усмотрение главы региона.

Законопроект был принят Народным собранием Республики Ингушетия в первом чтении 28 февраля, второе чтение планировалось на 28 марта.

«После этого началось напряжение в обществе. В результате глава республики по просьбе Совета тейпов отозвал законопроект на доработку», — пояснил Мамилов. Он полагает, что законопроект был отозван, только чтобы успокоить митингующих: «Это болезненная тема для нас после истории с Чечней».

Среди организаторов митинга 26 марта помимо «Опоры Ингушетии» числятся Совет тейпов ингушского народа, правозащитная организация «Машр» и региональное отделение партии «Яблоко».

Сам Евкуров объяснил отзыв законопроекта из Народного собрания необходимостью выслушать мнения заинтересованных сторон.

Земельный вопрос

Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано в сентябре Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Оно закрепило административную границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По документу Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия, в свою очередь, передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района. Осенью в Ингушетии прошла серия митингов. В ноябре глава организации «Машр» Магомед Муцольгов подал в республиканский избирком заявку на проведение референдума по вопросу о границе между республиками, однако избирком отклонил ее. 6 декабря Конституционный суд признал законным решение о новой границе между Чечней и Ингушетией.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Ингушетия, акция протеста, Чечня, земельный вопрос
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