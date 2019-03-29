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В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

Правительство России внесло в нижнюю палату законопроекты о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно сообщению, первый законопроект предусматривает административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. Правонарушителя предупредят или обяжут выплатить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (для должностных лиц) или от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (для юрлиц).

Авторы второго документа предложили увеличить срок на подачу заявления об изменении кредитной организации с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты.

В настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает право работника заменить кредитную организацию, которую выбрал работодатель для перевода заработной платы. Для этого ему необходимо за пять рабочих дней письменно сообщить работодателю об изменении реквизитов. При этом руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка.

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Тем не менее, по данным Роструда, в 2018 году зафиксировали 81 тыс. нарушений по оплате труда, из них 10% — нарушения ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса (порядок, место и сроки выплаты заработной платы).

В правительстве пояснили, что предлагаемые изменения позволят сократить риски подобных нарушений и помогут развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений.

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В январе 2019 года главы частных банков заявили в нижней палате, что в сегменте зарплатных проектов сложилась монопольная ситуация, в которой частные банки остаются в стороне. Они предложили создать единый расчетный центр, который будет переводить зарплаты на карты тех банков, которые удобны гражданам.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил, что данную проблему необходимо решать на законодательном уровне.

Теги: Госдума, правительство России, законопроект, зарплата, работник
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