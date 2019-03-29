В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

Правительство России внесло в нижнюю палату законопроекты о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно сообщению, первый законопроект предусматривает административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. Правонарушителя предупредят или обяжут выплатить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (для должностных лиц) или от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (для юрлиц).

Авторы второго документа предложили увеличить срок на подачу заявления об изменении кредитной организации с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты.

В настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает право работника заменить кредитную организацию, которую выбрал работодатель для перевода заработной платы. Для этого ему необходимо за пять рабочих дней письменно сообщить работодателю об изменении реквизитов. При этом руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка.