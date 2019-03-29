Германия на полгода продлила запрет на поставки оружия Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило на полгода запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Такое решение было принято по итогам заседания с участием Совета федеральной безопасности, в который входят канцлер Ангела Меркель, а также главы Минобороны, МВД и МИД, сообщает немецкий телеканал N-tv.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, запрет на поставки оружия Эр-Рияду будет действовать до 30 сентября. На продлении действующего запрета настаивала социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию. Дискуссии о продлении запрета длились на протяжении нескольких недель.

​Власти Германии ввели запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию в октябре 2018 года после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который работал​ обозревателем в американской газете Washington Post. В начале октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти заявляли, что Хашкаджи погиб в результате ссоры с людьми, которые встретили его в консульстве страны в Стамбуле. До этого Эр-Рияд две недели отрицал все обвинения в причастности к гибели журналиста.