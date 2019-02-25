США опубликовали фото захода эсминца «Дональд Кук» в порт Одессы

Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США опубликовал в своем аккаунте в Twitter фото эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»), который зашел в порт Одессы.

«Дональд Кук» прибыл в Одессу для запланированного посещения порта в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших региональных партнеров», — говорится в сообщении.

Издание «Думская» писало, что эсминец пришвартовался у причала в Морвокзале. По его данным, «Дональд Кук» пробудет в порту до 27 февраля, а также проведет учения с кораблями ВМС Украины.