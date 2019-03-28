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В Сети опубликовали фото входящих в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море. Снимки опубликованы в мониторинговом Twitter Yoruk Isik.

В Черное море вошли эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария». В пути их сопровождал турецкий фрегат «Гелиболу».

Еще один корабль, французское судно FS Var A608, прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошел в Черное море.

В Черном море корабли НАТО должны принять участие в учениях «Морской щит». Принимающей стороной станет Украина, взаимодействие с кораблями НАТО отработают и грузинские ВМС. 1 апреля корабли должны достичь порта Одессы.

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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Незадолго до этого визита Черное море покинул американских эсминец «Дональд Кук». 1 марта он прошел Босфор и Дарданеллы и отправился в Средиземное море.

Теги: Черное море, НАТО Украина, Босфор
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