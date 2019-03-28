В Сети опубликовали фото входящих в Черное море кораблей НАТО

В Сети опубликовали фото входящих в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море. Снимки опубликованы в мониторинговом Twitter Yoruk Isik.

В Черное море вошли эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария». В пути их сопровождал турецкий фрегат «Гелиболу».

Еще один корабль, французское судно FS Var A608, прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошел в Черное море.

В Черном море корабли НАТО должны принять участие в учениях «Морской щит». Принимающей стороной станет Украина, взаимодействие с кораблями НАТО отработают и грузинские ВМС. 1 апреля корабли должны достичь порта Одессы.