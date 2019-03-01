Появилось фото российского фрегата на фоне эсминца США в Босфоре

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» (на первом плане) и российский фрегат «Адмирал Эссен» (на втором плане) (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Появились кадры покидающего Черное море эсминца ВМС США «Дональда Кука» и проплывающего рядом с ним российского фрегата «Адмирал Эссен». Об этом сообщает блог Yörük Işık в Twitter, который отслеживает проходящие через Босфор корабли.

Ранее сообщалось, что «Дональд Кук» покинул Черное море после успешных морских операций с союзниками и партнерами в регионе. ТАСС отмечал, что за его маневрами следили корабли Черноморского флота, среди которых малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Эсминец пришвартовался у одного из причалов Морвокзала Одессы 25 февраля, а 27 февраля он покинул морской порт города. На борту «Дональда Кука» украинский президент Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Порошенко отметил, что прибытие американских судов в Одессу является «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».