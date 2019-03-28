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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Канадский и испанский корабли НАТО войдут в порт Одессы в апреле

Два корабля НАТО, входящие во вторую постоянную военно-морскую группу, прибудут в порт Одессы 1 апреля. Об этом сообщается на странице посольства Канады на Украине в Facebook.

В Одессу войдут фрегаты королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария». Перед этим они будут патрулировать Черное море.​

Капитаны фрегатов встретятся с военным Вооруженных сил Украины и военнослужащими ВМС страны, а также властями Одессы. Экипаж будет принимать посетителей на своих кораблях в открытые для посещений часы.

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В НАТО заявили о намерении нарастить военное присутствие в Черном море

25 февраля американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») вошел в порт Одессы, где пришвартовался у одного из причалов Морвокзала. Он покинул город 27 февраля. В Шестом флоте США отмечали, что заход в порт осуществили в рамках «постоянного присутствия в Черном море и поддержки региональных партнеров и союзников по НАТО».

Теги: Канада, Испания, Одесса, фрегаты
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