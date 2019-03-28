Следствие попросило поместить Ишаева под домашний арест

В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного в Москве бывшего полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она отметила, что следствие ходатайствует о домашнем аресте для Ишаева сроком до 27 мая. «Судебное заседание начнется после явки всех участников процесса», — добавила Царева.

О том, что бывшего губернатора Хабаровского края, экс-министра по развитию Дальнего Востока и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева задержали в Москве, стало известно утром 28 марта.

Позднее в Следственном комитете сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) в связи с хищением денег у «Роснефти». В СК отметили, что в период с 2014 по 2017 год Ишаев, который занимал пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», злоупотребил доверием руководства нефтяной компании.