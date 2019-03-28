«Единая Россия» приостановила членство задержанного экс-полпреда Ишаева

Региональное отделение партии «Единая Россия» (ЕР) на время следствия в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева приостановило его членство в партии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отделения.

«Соответствующее решение принято местным политическим советом партии в городе Хабаровске», — говорится в сообщении.

В региональном отделении отметили, что членство Ишаева в партии приостановлено до получения результатов рассмотрения дела. Если вина Ишаева будет доказана, то его членство в партии будет прекращено, уточнили в ЕР.

О задержании экс-главы Хабаровского края, бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно утром 28 марта. ​Источник РБК также сообщил, что также были задержаны его сын Дмитрий, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо экс-чиновника, заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.