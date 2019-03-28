Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат

Сотрудники роддома в Салавате, переданного в концессию частным структурами, рассказали об условиях труда и уровне окладов. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Одна из операционных санитарок заявила, что получает «на руки» менее 12 тыс. руб. При этом издание отмечает, что в Башкирии минимальный размер оплаты труда с учетом уральского коэффициента составляет 11,28 тыс. руб.

Акушер-гинеколог Галина Дойникова рассказала, что получила «в расчет 56 и аванс 5 тыс. руб.», работая на две ставки с восемью ночными дежурствами, половина из которых пришлась на выходные. «У тех, кто работает на ставку, такой зарплаты и близко нет», — отметила врач. По словам Дойниковой, со всеми «накрутками» на ставку врач получает в пределах 20 тыс. руб.

Ранее главврач роддома Алина Фатыхова на собрании, где присутствовала член СПЧ Наталья Евдокимова, озвучила размер зарплат сотрудников. «У врачей средняя зарплата 61,2 тыс. руб., у неонатологов — 66,5 тыс. руб., у акушеров — 35,4 тыс. руб.», — заявила она, после чего сотрудники стали смеяться и аплодировать. Позднее в АНО «Перинатальный центр» подтвердили, что озвученные на встрече цифры являются официальными данными по зарплатам сотрудников.



СПЧ сообщил, что Евдокимова планирует встретиться с частными инвесторами, которые получили в управление роддом на условиях концессии, поскольку есть сомнения в обеспечении трудовых и социальных гарантий сотрудникам учреждения. Глава Башкирии Радий Хибиров заявил, что роддом в Салавате вернут государству.