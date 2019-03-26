В башкирском роддоме сообщили размер зарплат сотрудников

Зарплаты сотрудников переданного в концессию частным структурам роддома в городе Салават в Башкирии не выдуманы и соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на АНО «Перинатальный центр».

«Цифры, которые звучали на встрече, — это официальные данные заработных плат наших сотрудников», — сказали в организации. Там пояснили, что по закону о персональных данных не могут публично представить информацию, однако для проверяющих это «абсолютно прозрачные данные». В организации указали, что отчеты по зарплатам есть и в правительстве Башкирии, и в минздраве республики, и в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Накануне главврач роддома Альбина Фатыхова на собрании, где присутствовала член Совета при президенте по правам человека Наталья Евдокимова, озвучила размер зарплат сотрудников медучреждения. Видео со встречи опубликовал Ufa1.Ru. «У врачей средняя зарплата 61,2 тыс., у неонатологов — 66,5 тыс., у акушеров — 35,4 тыс.», — сказала она. После этого сотрудники стали смеяться и аплодировать. Они рассказали Евдокимовой, что получают от 10 тыс. до 28 тыс. руб.