Башкирия вернет государству роддом в Салавате после инцидента с врачами

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,80 0,40 EUR Бирж. 73,12 0,53 Brent 67,74 -0,34% USD Нал. 65,21 64,27 EUR Нал. 73,54 72,55 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1277 0,0012 BTC/USD Бирж. 4 075,45 83,75 IMOEX 2 497,28 -0,61% RTSI 1 214,09 -1,29% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+30,83%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+7,94%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+30,83%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+7,94%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
В подвале театра Михалкова нашли череп Общество, 13:26 В Казани после хлопка загорелся многоквартирный дом Общество, 13:25 ЛУКОЙЛ решил закрыть свое подразделение в США Бизнес, 13:19 Стоп-краны: почему строители в России игнорируют BIM-моделирование Pro, 13:16 Насколько вы склонны к риску: тест РБК и Сбербанк, 13:15 Песков переадресовал военным вопрос о противоспутниковой ракете Индии Политика, 13:13 ЦИК передала не доставшийся Грудинину мандат красноярскому депутату Политика, 13:12 Песков отказался считать задержание Абызова кампанией против либералов Политика, 13:03 Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей Общество, 13:03 Чумазая красота: писатель Сергей Кумыш — о Неаполе Стиль, 13:03 НАК отчитался о предотвращении 20 терактов Общество, 13:00 В связанной с Абызовым компании в Новосибирске объяснили визит силовиков Политика, 12:57 «Адмирал», «Северсталь» и «Амур» избежали исключения из КХЛ Спорт, 12:57 Башкирия вернет государству роддом в Салавате после инцидента с врачами Общество, 12:52
Общество ,  
0 
Башкирия вернет государству роддом в Салавате после инцидента с врачами

Родильный дом в башкирском городе Салавате будет возращен государству, ремонт и оснащение роддома оборудованием будет проведено за счет средств регионального бюджета. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на выездном совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Уфе, передает «Башинформ».

«Салаватский роддом вернулся в собственность Башкортостана и в ближайшее время там начнет работать комиссия. Она оценит потребности медицинского учреждения в вопросах ремонта помещений и приобретения оборудования, — заявил Хабиров. — Люди там настрадались, и поэтому мы в ускоренном темпе решим все накопившиеся проблемы роддома».

Ранее правительство региона решило расторгнуть концессионное соглашение с частной компанией «Генус». Согласно этому соглашению, в декабре 2017 года роддом перешел компании на 23 года для оказания медицинских услуг в области акушерства и гинекологии. Частный инвестор должен быть провести реконструкцию учреждения и закупить необходимое оборудование.

25 марта член Совета по правам человека при президенте Наталья Евдокимова провела встречу с сотрудниками и руководством роддома. Согласно видеозаписи с этой встречи, главврач рассказала Евдокимовой об уровне зарплат сотрудников медицинского учреждения. Цифры, которые озвучила врач, сотрудники роддома встретили смехом и аплодисментами, объяснив, что в действительности получают в несколько раз меньше.

27 марта заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина сообщила в разговоре с телеканалом РЕН ТВ, что из роддома «уволились 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов два человека из четырех». По данным источника местного издания UFA1.ru в больнице, увольнения произошли не после инцидента с главврачом, а в течение года.

«За время существования государственно-частного партнерства действительно ушли все эти люди, а из вновь устроенных нет ни одного врача, который бы дежурил и оказывал непосредственно лечебно-консультативную помощь. <...> Не пришел ни один врач, ни одна медсестра или акушерка», — сказал собеседник издания.

Теги: Башкирия, роддом
Материалы по теме
В башкирском роддоме сообщили размер зарплат сотрудников
Общество
Власти Башкирии расторгнут договор с управляющей роддомом Салавата фирмой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter