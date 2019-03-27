Башкирия вернет государству роддом в Салавате после инцидента с врачами

Родильный дом в башкирском городе Салавате будет возращен государству, ремонт и оснащение роддома оборудованием будет проведено за счет средств регионального бюджета. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на выездном совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Уфе, передает «Башинформ».

«Салаватский роддом вернулся в собственность Башкортостана и в ближайшее время там начнет работать комиссия. Она оценит потребности медицинского учреждения в вопросах ремонта помещений и приобретения оборудования, — заявил Хабиров. — Люди там настрадались, и поэтому мы в ускоренном темпе решим все накопившиеся проблемы роддома».

Ранее правительство региона решило расторгнуть концессионное соглашение с частной компанией «Генус». Согласно этому соглашению, в декабре 2017 года роддом перешел компании на 23 года для оказания медицинских услуг в области акушерства и гинекологии. Частный инвестор должен быть провести реконструкцию учреждения и закупить необходимое оборудование.

25 марта член Совета по правам человека при президенте Наталья Евдокимова провела встречу с сотрудниками и руководством роддома. Согласно видеозаписи с этой встречи, главврач рассказала Евдокимовой об уровне зарплат сотрудников медицинского учреждения. Цифры, которые озвучила врач, сотрудники роддома встретили смехом и аплодисментами, объяснив, что в действительности получают в несколько раз меньше.

27 марта заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина сообщила в разговоре с телеканалом РЕН ТВ, что из роддома «уволились 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов два человека из четырех». По данным источника местного издания UFA1.ru в больнице, увольнения произошли не после инцидента с главврачом, а в течение года.