Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.​

На сайте Кремля отмечается, что Путина пригласил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, с которым российский лидер обсудит состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Они также планируют поговорить об углублении взаимодействия в региональных объединениях. Таких, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По итогам встречи президенты планируют подписать совместное заявление и подготовить межправительственные, межведомственные, межрегиональные и коммерческие документы.

Лидеры России и Киргизии также поучаствуют в пленарном заседании двусторонней конференции, а также посетят Дом-музей писателя Чингиза Айтматова.