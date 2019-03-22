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МИД Киргизии сообщил о миграционной амнистии из-за визита Путина в страну

Россия объявила «миграционную амнистию» для граждан Киргизии в преддверии визита российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте МИД Киргизии.

Такое решение было принято в рамках договоренностей между странами. В период до 22 апреля граждане Киргизии, нарушившие миграционное законодательство и находящиеся в России, могут беспрепятственно выехать из страны и вернуться обратно без привлечения к административной ответственности. Посольство республики призвало граждан воспользоваться амнистией.

Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии двусторонние отношения

В начале февраля Путин обсуд​ил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым развитие двусторонних отношений, а также подготовку к своему визиту, намеченному на март.

За первые девять месяцев 2017 года Москва выдала мигрантам 323 тыс. трудовых патентов, что превысило показатели предыдущего года на 10%. В августе того же года МВД России подготовило законопроект, которые предусматривает запрет привлекать к работе иностранцев без трудового договора. За нарушения предусмотрены штрафы и выдворение с территории России.

Теги: Владимир Путин, Киргизия, мигранты, амнистия
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