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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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Путин в ходе визита в Киргизию изменит статус российской авиабазы «Кант»

Во время официального визита в Киргизию президент России Владимир Путин подпишет соглашение об изменении условий размещения в этой стране российской военной авиабазы «Кант». Об этом на брифинге заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Имеется в виду подписать документ, который вносит некоторые изменения и дополнения в соглашение между нашими странами в условиях и статусе пребывания объединенной российской базы», — сказал он.

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По словам Ушакова, в документе будут некоторые уточнения, которые, по мнению российских властей, пойдут на пользу «реальному функционированию». «Там и аренда, там организационные некоторые вопросы. Хороший протокол, который нужно было принять, потому что основополагающее соглашение подписано в 1990 году», — отметил помощник президента.

Он рассказал, что со стороны Минобороны России в подписании документа примет участие замглавы ведомства Александр Фомин.

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Ушаков также рассказал, что в ходе визита в Киргизию, который состоится 28 марта, Путин проведет переговоры со своим коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Они примут участие в пленарном заседании восьмой российско-киргизской межрегиональной конференции, а также посетят музей писателя Чингиза Айтматова.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Киргизию. В рамках визита он завил, что Москва готова обсудить инициативу Бишкека по созданию в стране своей второй военной базы. ​«Это не наша инициатива. Поэтому мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности», — сказал он.

Теги: военная база, Владимир Путин, Киргизия
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