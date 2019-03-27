Путин в ходе визита в Киргизию изменит статус российской авиабазы «Кант»

Во время официального визита в Киргизию президент России Владимир Путин подпишет соглашение об изменении условий размещения в этой стране российской военной авиабазы «Кант». Об этом на брифинге заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Имеется в виду подписать документ, который вносит некоторые изменения и дополнения в соглашение между нашими странами в условиях и статусе пребывания объединенной российской базы», — сказал он.

По словам Ушакова, в документе будут некоторые уточнения, которые, по мнению российских властей, пойдут на пользу «реальному функционированию». «Там и аренда, там организационные некоторые вопросы. Хороший протокол, который нужно было принять, потому что основополагающее соглашение подписано в 1990 году», — отметил помощник президента.

Он рассказал, что со стороны Минобороны России в подписании документа примет участие замглавы ведомства Александр Фомин.