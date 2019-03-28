Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,84 0,44 EUR Бирж. 72,90 0,31 Brent 67,52 -0,66% USD Нал. 65,62 63,93 EUR Нал. 73,95 72,19 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1244 -0,0022 BTC/USD Бирж. 4 090,00 -12,60 IMOEX 2 487,48 -1,00% RTSI 1 207,23 -1,85% DJIA 25 625,59 -0,13% Nasdaq 7 643,38 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 27 мар, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 27 мар, 12:00
Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом Политика, 06:30 В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки и тарелки Общество, 06:28 Полицейские задержали размахивавшего бензопилой в кафе жителя Находки Общество, 06:07 Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга Общество, 05:39 Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата Политика, 05:12 Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города Политика, 04:35 Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн Бизнес, 03:56 Неизвестный устроил стрельбу на улице в Сиэтле Общество, 03:34 МОК перераспределил медали Игр в Сочи из-за допинговых нарушений Общество, 03:10 Роскомнадзор заявил об отсутствии угрозы после утечки данных в Bookmate Технологии и медиа, 03:08 Британский парламент оставил только один вариант для сделки по Brexit Политика, 02:35 Спасенные мигранты захватили турецкое торговое судно в Средиземном море Общество, 02:33 Суд арестовал всех находящихся в России фигурантов дела Абызова Общество, 01:58 Британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода из ЕС Политика, 01:36
Политика ,  
0 
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот. Об этом сообщается на сайте ООН.

Джаафари заявил, что Голанские высоты всегда будут принадлежать Сирии. Он отметил, что действия США являются попыткой «манипулировать историей, географией и самой совестью человечества».

В сообщении говорится, что большинство членов Совета Безопасности ООН выразили сожаление по поводу решения Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью Израиля и подчеркнули важность соблюдения международного права.

Политика
Трамп заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанами

Накануне Agence France-Presse узнало у дипломатических источников, что Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу Голанских высот. 25 марта американских президент Дональд Трамп подписал указ о признании Голан территорией Израиля. Решение США не признали, помимо Сирии, Россия, Франция, Германия и Канада.

Голанские высоты были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль занял две трети их территории. В 1981 году парламент страны принял закон, признавший суверенитет Израиля над этими землями. Однако Совбез ООН счел это незаконной аннексией.

Теги: Сирия, Израиль, Голанские высоты, Башар Джаафари
Материалы по теме
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter