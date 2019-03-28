Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот. Об этом сообщается на сайте ООН.

Джаафари заявил, что Голанские высоты всегда будут принадлежать Сирии. Он отметил, что действия США являются попыткой «манипулировать историей, географией и самой совестью человечества».

В сообщении говорится, что большинство членов Совета Безопасности ООН выразили сожаление по поводу решения Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью Израиля и подчеркнули важность соблюдения международного права.

Накануне Agence France-Presse узнало у дипломатических источников, что Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу Голанских высот. 25 марта американских президент Дональд Трамп подписал указ о признании Голан территорией Израиля. Решение США не признали, помимо Сирии, Россия, Франция, Германия и Канада.