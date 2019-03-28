Жена Гуаидо заявила о волне нападений на своего супруга

Фабиана Розалес, жена объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, заявила о волне атак на ее супруга. Об этом она рассказала перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы хотим предупредить мир, что то, что мы видим, это волна нападений на президента. Я боюсь за жизнь моего мужа. Вчера на него напали», — сказала она.

Розалес добавила, что в Венесуэле его поджидают репрессии и тюрьма. По ее словам, накануне ночью 16 человек пытались проникнуть в их дом. Она рассказала Трампу, что они разрушили его и подбросили оружие. «И это продолжалось три часа. Это был кошмар», — заявила она.

Накануне неизвестные напали на машину Гуаидо в Каракасе, когда политик покидал Национальную ассамблею. Один человек попытался открыть дверь автомобиля, но после неудачи пнул его. После этого группа людей закидала машину палками и другими предметами.