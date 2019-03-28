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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Жена Гуаидо заявила о волне нападений на своего супруга

Фабиана Розалес, жена объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, заявила о волне атак на ее супруга. Об этом она рассказала перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы хотим предупредить мир, что то, что мы видим, это волна нападений на президента. Я боюсь за жизнь моего мужа. Вчера на него напали», — сказала она.

Розалес добавила, что в Венесуэле его поджидают репрессии и тюрьма. По ее словам, накануне ночью 16 человек пытались проникнуть в их дом. Она рассказала Трампу, что они разрушили его и подбросили оружие. «И это продолжалось три часа. Это был кошмар», — заявила она.

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Гуаидо вопреки угрозе ареста пообещал вернуться в Венесуэлу

Накануне неизвестные напали на машину Гуаидо в Каракасе, когда политик покидал Национальную ассамблею. Один человек попытался открыть дверь автомобиля, но после неудачи пнул его. После этого группа людей закидала машину палками и другими предметами.

В начале марта Гуаидо заявлял, что он и члены его семьи получали угрозы, которые также касались тюремного заключения. Тогда он посещал Колумбию, Бразилию и Парагвай, после чего, вопреки угрозам, вернулся в Венесуэлу.

Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента 23 января. Его поддержали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и ряд стран Евросоюза. При этом за Мадуро выступают Россия, Турция, Китай, Куба и некоторые другие страны.

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, нападение
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