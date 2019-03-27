В Каракасе неизвестные напали на машину Гуаидо

На автомобиль провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо совершено нападение, сообщает VPI TV. ​Видео инцидента было опубликовано в Twitter телеканала.

«В тот момент, когда президент Гуаидо покидал Национальное собрание, автомобиль, на котором он перемещался, подвергся ударам со стороны вооруженных людей», — говорится в сообщении VPI TV.

На кадрах видно, что в тот момент, когда Гуаидо покидал здание Национальной ассамблеи и остановился на светофоре, неизвестный мужчина попытался открыть дверь автомобиля. Это у него не получилось, после чего он пнул автомобиль. В тот момент, когда водитель вновь начал движение, группа людей, ожидавших проезда Гуаидо, забросала его автомобиль палками и другими предметами.

Госсекретарь США Майк Помпео уже осудил произошедшее. В заявлении от имени главы Госдепа, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что «эти акты запугивания не смогут помешать неизбежному— мирному восстановлению демократии, стабильности и процветанию народа Венесуэлы».