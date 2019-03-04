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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Гуаидо вернулся в Венесуэлу вопреки угрозе ареста

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, вернулся в страну. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Уже на нашей любимой земле!» — написал он.

Газета El Comercio сообщает, что Гуаидо уже выступил с речью перед своими сторонниками в Каракасе. Трансляцию выступления ведет телеканал VPI TV.

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В конце января Гуаидо отправился в Колумбию, где находится гуманитарная помощь, поступившая для Венесуэлы. После этого он посетил Бразилию и Парагвай. Гуаидо заявлял, что он и члены его семьи получили угрозы, в том числе о тюремном заключении. Он добавил, что, несмотря на это, вернется в Венесуэлу 4 марта.

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23 января Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. После этого Верховный суд Венесуэлы запретил ему покидать страну, проводить сделки с недвижимостью и заморозил счета политика. С такой инициативой выступила Генпрокуратура, которая заявила, что Гуаидо является ответственным за массовые беспорядки.

Гуаидо поддержали США, Канада, большинство стран Южной Америки и ряд стран Евросоюза. Мадуро считают легитимным президентом Россия, Турция, Китай, Иран, Куба и некоторые другие страны.

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо
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