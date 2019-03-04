Гуаидо вернулся в Венесуэлу вопреки угрозе ареста

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, вернулся в страну. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Уже на нашей любимой земле!» — написал он.

Газета El Comercio сообщает, что Гуаидо уже выступил с речью перед своими сторонниками в Каракасе. Трансляцию выступления ведет телеканал VPI TV.

В конце января Гуаидо отправился в Колумбию, где находится гуманитарная помощь, поступившая для Венесуэлы. После этого он посетил Бразилию и Парагвай. Гуаидо заявлял, что он и члены его семьи получили угрозы, в том числе о тюремном заключении. Он добавил, что, несмотря на это, вернется в Венесуэлу 4 марта.