Защита Абызова обжалует его арест

Защита экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

«Принятое решение мы обжалуем в апелляционной инстанции Мосгорсуда», — сказала он.

По словам Асниса, защита не согласна с решением Басманного суда. Он отметил, что Абызова просили выпустить под залог в 1 млрд руб. или отправить его под домашний арест, однако суд в этих требованиях отказал.