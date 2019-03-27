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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Защита Абызова обжалует его арест

Защита экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

«Принятое решение мы обжалуем в апелляционной инстанции Мосгорсуда», — сказала он.

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По словам Асниса, защита не согласна с решением Басманного суда. Он отметил, что Абызова просили выпустить под залог в 1 млрд руб. или отправить его под домашний арест, однако суд в этих требованиях отказал.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Михаила Абызова задержали утром 26 марта; позднее ему предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии СК, Абызов и еще пять фигурантов этого дела мошенническим путем похитили 4 млрд руб., а затем вывели их за рубеж.

27 марта Абызова доставили суд, где было принято решение арестовать экс-министра до 25 мая.

Теги: Михаил Абызов, адвокат, обжалование ареста
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