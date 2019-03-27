Дидактический мотив таких задержаний всегда один: не защищен никто. Но этот урок все никак не усвоят ключевые представители российской элиты

​Какой бы ни была бизнес-подоплека ареста Михаила Абызова, все немедленно начинают искать в его истории политический смысл. При том что речь идет об одном из самых типичных представителей государственного капитализма по-русски, когда чиновника невозможно отличить от предпринимателя, и наоборот. А бизнес-успех обусловлен почти исключительно прочными связями с государством. И в этом смысле Абызов мало отличается от многих ныне действующих российских сановников.

С одной, впрочем принципиальной, оговоркой: он не защищен мощнейшей политической антивирусной системой в лице президента. Даже у Алексея Улюкаева были влиятельные заступники, чьего веса, впрочем, оказалась недостаточно, чтобы остановить его уголовное преследование; с Абызовым ситуация и того хуже — некому заступиться. Он, в общем, член команды Медведева, но проблема в том, что это очень условная группа людей, работавших, так сказать, под проект — президентство Дмитрия Анатольевича, не более того. И защита Медведева куда слабее, если в принципе существует. Назвать Абызова представителем группы системных либералов, как того же Улюкаева или Никиту Белых, нельзя. Вот и получилось, что он совсем беззащитен и проще искать в его аресте бизнес-мотив, чем политическую подоплеку. Правда, и это мало что объясняет: пусть Абызов обманул покупателя, но покупатель же купил по той цене, которая была предложена. Это же рынок, в конце концов… Однако где у нас рынок, а где обман трудового народа, еще со времен дела Михаила Ходорковского решают компетентные органы.

Видео: РБК

Зеркало госкапитализма​

Михаил Абызов, при всей неоднозначности, а иной раз пикантности его карьеры, ничем не лучше и не хуже других чиновников системы госкапитализма, чье восхождение началось лет 20 тому назад. Разница в деталях. Он не питерский чекист, зато из тех, кто мог решать проблему неплатежей в полуразрушенной системе российской энергетики с участием автоматчиков. Никто из высоколобых менеджеров-экономистов не обладал столь важными на том этапе компетенциями, за что Абызова и ценили. Вот уж кто и в самом деле был молодым талантливым бизнесменом (формула Юрия Лужкова, применявшаяся по отношению к его супруге), так это именно он. Респектабельный имидж бизнесмена-энергетика — это уже 2000-е, и поэтому логичным было появление его в команде, с которой во второй половине 2000-х связывали возможную вестернизацию России с молодым президентом во главе. Тот, впрочем, так и не стал модернизатором.