Абызов заявил о необходимости заботиться о матери и троих детях

Абызов заявил о необходимости заботиться о матери и троих детях

Задержанный экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов на заседании Басманного суда попросил избрать ему меру пресечения, позволяющую ухаживать за родственниками. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Прошу избрать мне меру пресечения, которая позволит мне общаться с семьей, заботиться о престарелой матери и троих несовершеннолетних детях», — заявил Абызов.

Адвокат Михаила Абызова Сергей Дрозда подчеркнул, что в прошлом году у Абызова родился ребенок, и его супруга сейчас занимается уходом за ним, кроме того, у экс-министра мать 1933 года рождения, которой требуется его помощь.

Экс-министра задержали 26 марта. Его адвокат Юлий Тай сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов пришли в дом Абызова в поселке Жуковка в Подмосковье, в шесть утра. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве.