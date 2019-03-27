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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Абызов заявил о необходимости заботиться о матери и троих детях

Задержанный экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов на заседании Басманного суда попросил избрать ему меру пресечения, позволяющую ухаживать за родственниками. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Политика
Избрание меры пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Онлайн-трансляция

«Прошу избрать мне меру пресечения, которая позволит мне общаться с семьей, заботиться о престарелой матери и троих несовершеннолетних детях», — заявил Абызов.

Адвокат Михаила Абызова Сергей Дрозда подчеркнул, что в прошлом году у Абызова родился ребенок, и его супруга сейчас занимается уходом за ним, кроме того, у экс-министра мать 1933 года рождения, которой требуется его помощь.

Экс-министра задержали 26 марта. Его адвокат Юлий Тай сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов пришли в дом Абызова в поселке Жуковка в Подмосковье, в шесть утра. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Фотогалерея 
Экс-министр Михаил Абызов в суде. Фоторепортаж


По данным следствия, Абызов и еще пять фигурантов дела похитили 4 млрд руб., обманув ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги были выведены за рубеж. В СК отметили, что Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год. Министром он стал в 2012 году.

Теги: Михаил Абызов, Басманный суд
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