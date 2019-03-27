Абызова доставили в суд

Экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в создании ​преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), доставили в суд. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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Она отметила, что заседание по делу экс-министра начнется в ближайшее время.

Михаила Абызова задержали накануне, 26 марта. Его адвокат Юлий Тай рассказал РБК, что сотрудники правоохранительных органов пришли в дом экс-министра, который расположен в поселке Жуковка Одинцовского района Подмосковья, в шесть утра.