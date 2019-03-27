Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке. Об этом РБК заявил его брат Михаил Дворкович.

«Уже несколько дней как мой брат находится в командировке. Не в России. И будет там еще несколько дней», — заявил он.

При этом Михаил Дворкович не уточнил, когда его брат покинул страну и когда вернется обратно. Также он не сообщил, куда отправился Аркадий Дворкович и какова конкретная цель его поездки.

В свою очередь советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев в разговоре с РБК заявил, что Аркадий Дворкович находится в Европе в рамках плановой поездки и должен вернуться в Москву в субботу 30 марта. «Насколько я знаю, он должен вернуться в субботу, это давно планировавшаяся поездка», — отметил он.