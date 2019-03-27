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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке. Об этом РБК заявил его брат Михаил Дворкович.

«Уже несколько дней как мой брат находится в командировке. Не в России. И будет там еще несколько дней», — заявил он.

При этом Михаил Дворкович не уточнил, когда его брат покинул страну и когда вернется обратно. Также он не сообщил, куда отправился Аркадий Дворкович и какова конкретная цель его поездки.

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В свою очередь советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев в разговоре с РБК заявил, что Аркадий Дворкович находится в Европе в рамках плановой поездки и должен вернуться в Москву в субботу 30 марта. «Насколько я знаю, он должен вернуться в субботу, это давно планировавшаяся поездка», — отметил он.

По словам президента ФИДЕ, у них должна состояться встреча на следующей неделе. «Он [Дворкович] находился в Сан-Марино, там проходил чемпионат малых стран Европы по шахматам. Потом еще в Италии у него была запланирована встреча. Он каждую неделю совершает по две поездки за рубеж», — рассказал Балгабаев.

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Адвокат сообщил об обысках в доме Абызова в Жуковке

26 марта в подмосковном поселке Жуковка был задержан бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. Ранее он находился за границей и прибыл в столичный регион на день рождения своего экс-коллеги, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил РБК знакомый Абызова.

В соцсетях появилась информация, что Абызов приехал в Россию для того, чтобы посетить день рождения Аркадия Дворковича. Адвокат Абызова Юлий Тай в разговоре с РБК заявил, что ему неизвестно, собирался ли Абызов на день рождения к бывшему вице-премьеру.

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Михаил Дворкович, комментируя РБК задержание Абызова, рассказал, что работал вместе с ним по короткому срочному договору восемь лет назад, когда создавался сайт «Открытого правительства». «Сайт запустили, и я покинул эту работу <...> Больше ни по каким темам с ним не общался, не пересекался, поэтому у меня не могло быть мыслей и предположений на этот счет», — заключил младший брат Дворковича.

Теги: Аркадий Дворкович, Михаил Дворкович, Михаил Абызов, командировки
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