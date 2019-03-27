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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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С актера сериала «Империя» Смоллетта сняли обвинения

Прокуратура Чикаго сняла обвинения с актера телесериала «Империя» Джусси Смоллета, которого ранее заподозрили в даче ложных показаний о нападении на него. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.

В заявлении адвокатов Смоллетта говорится, что актер стал «жертвой, которую оскорбили и выставили преступником в результате ложных и неуместных высказываний, сделанных для публики», что привело к неуместной спешке в решении суда.

Защита Смоллетта также подчеркнула, что отказ от обвинений в адрес актера — «единственный справедливый результат» в данной ситуации.

«Я не был бы сыном моей матери, если бы был способен сделать то, в чем меня обвиняли», — заявил Смоллетт, комментируя решение прокуратуры.

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В феврале актера арестовали, заподозрив в даче ложных показаний после того, как он заявил, что на него напали двое мужчин, которые оскорбляли его на почве расовой ненависти и ненависти к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Полиция посчитала, что актер заплатил мужчинам $3,5 тыс. за то, чтобы они это сделали. Как сообщало Associated Press, следователи после просмотра записей с камер видеонаблюдения не нашли кадров, на которых было бы запечатлено избиение Смоллетта. Актеру были предъявлены обвинения по 16 пунктам.

После этого продюсеры сериала «Империя» заявили, что персонаж Смоллетта не появится в последних двух эпизодах сериала.

Теги: Чикаго, актер
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