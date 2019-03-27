С актера сериала «Империя» Смоллетта сняли обвинения

Прокуратура Чикаго сняла обвинения с актера телесериала «Империя» Джусси Смоллета, которого ранее заподозрили в даче ложных показаний о нападении на него. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.

В заявлении адвокатов Смоллетта говорится, что актер стал «жертвой, которую оскорбили и выставили преступником в результате ложных и неуместных высказываний, сделанных для публики», что привело к неуместной спешке в решении суда.

Защита Смоллетта также подчеркнула, что отказ от обвинений в адрес актера — «единственный справедливый результат» в данной ситуации.

«Я не был бы сыном моей матери, если бы был способен сделать то, в чем меня обвиняли», — заявил Смоллетт, комментируя решение прокуратуры.