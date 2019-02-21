В США актера сериала «Империя» заподозрили в даче ложных показаний

Правоохранительные органы в США заподозрили в даче ложных показаний полиции актера Джусси Смоллетта, известного по сериалу «Империя». Об этом сообщил в Twitter представитель полицейского управления Чикаго Энтони Гульельми.

«Джусси Смоллетт теперь официально проходит в качестве подозреваемого в расследовании полиции Чикаго за подачу ложного заявления в полицию», — написал представитель полиции. По его словам, это правонарушение квалифицируется как тяжкое преступление.

Полицейские полагают, что актер обратился в полицию по заведомо ложному поводу. Следователи намерены передать большому жюри присяжных имеющиеся улики, необходимых для предъявления Смоллетту обвинений в официальном порядке.

В ближайшее время большое жюри заслушает обвинения против актера.

В конце января текущего года телекомпания NBC сообщила о госпитализации Джуссии Смоллетта после того, как неизвестные напали на него на одной из улиц в Чикаго. Неделей раньше онлайн-портал TMZ сообщал, что актер получил письмо с угрозами и оскорблениями расистского и гомофобного характера, после чего он обратился в правоохранительные органы. Смоллетт отмечал, что на него напали двое мужчин, которые оскорбляли его на почве расовой ненависти и ненависти к геям. Смоллетта поддержали многие политики и актеры.

Позже полицейские заподозрили Смоллетта в инсценировке данного нападения. В частности, агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что следователи после просмотра записей с камер видеонаблюдения не нашли кадров, на которых было бы запечатлено избиение Смоллетта.

Телеканал CNN отмечал, что полиция заподозрила актера в том, что он заплатил указанным лицам.

Смоллетт известен по ролям в фильмах «Чужой: Завет (Alien: Covenant, 2017), «Маршалл» (Marshall, 2017). В сериале «Империя» (Empire) он играет роль Джамала Лайона — музыканта, у которого из-за нетрадиционной сексуальной ориентации очень сложные отношения с отцом.

В 2016 году Смоллетт лично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.