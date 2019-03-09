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L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
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Общество ,  
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В США актеру сериала «Империя» Смоллетту предъявили новые обвинения

Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) посчитало улики, имеющиеся у властей, достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала «Империя» Джусси Смоллетту. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, актеру предъявлены обвинения по 16 пунктам. Ожидается, что Смоллетт, которого 21 февраля освободили под залог после ареста, предстанет перед судом 14 марта. Ранее актер заявлял о своей невиновности.

В середине февраля Смолетту предъявили обвинение в хулиганстве из-за подачи ложного заявления в полицию. Актер сообщал, что на него в Чикаго напали двое мужчин и оскорбили его на почве расовой ненависти и ненависти к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом полиция не нашла кадров нападения на актера на камерах наблюдения. Правоохранительные органы полагают, что Смолетт мог заплатить двум знакомым за то, чтобы они инсценировали атаку.

Смоллетт известен по ролям в фильмах «Чужой: Завет (Alien: Covenant, 2017), «Маршалл» (Marshall, 2017). В сериале «Империя» (Empire) он играет роль Джамала Лайона — музыканта, у которого из-за нетрадиционной сексуальной ориентации очень сложные отношения с отцом.

В 2016 году Смоллетт лично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Теги: актер
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