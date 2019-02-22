Актера сериала «Империя» Смолетта отстранили от съемок

Персонаж американского актера Джусси Смолетта не появится в последних двух эпизодах сериала «Империя». Об этом говорится в совместном заявлении продюсеров сериала, передает Associated Press.

«Мы знаем, какой эффект может оказать процесс на актерский состав и съемочную группу, которые работают на нашем шоу, и чтобы избежать дальнейшего раскола на площадке, мы решили убрать персонаж Джамала из двух последних эпизодов сезона», — говорится в заявлении.

Накануне Смолетту предъявили обвинение в хулиганстве из-за подачи ложного заявления в полицию. Актер заявил, что на него в Чикаго напали двое мужчин и оскорбили его на почве расовой ненависти и ненависти к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом полиция не нашла кадров нападения на актера на камерах наблюдения. Правоохранительные органы полагают, что Смолетт мог заплатить двум знакомым за то, чтобы они инсценировали атаку.