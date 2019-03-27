Экс-министру Абызову изберут меру пресечения

Меру пресечения для задержанного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова суд выберет 27 марта. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Аснис.

Ранее юрист заявил, что виновным Абызов себя не признает.

Проживающего в Италии экс-министра задержали ранее в марте, когда он приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги, отмечали источники РБК.

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Днем 26 марта экс-министра допросили.