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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В конгрессе США предложили наказать поддерживающих Мадуро россиян
За поддержку режима Николаса Мадуро россиянам и гражданам других стран, «действующих в интересах российского правительства», может быть запрещен въезд в США. Соответствующий законопроект рассматривает американский конгресс
Фото: Joshua Roberts / Reuters

На сайте конгресса США опубликован полный текст законопроекта о противодействии российскому влиянию в Венесуэле. Его авторы требуют от Белого дома наказывать россиян и других иностранцев, оказывающих поддержку силовых структур Венесуэлы.

В тексте документа отмечается, что «увеличение присутсвия Российской Федерации в западном полушарии вызывает беспокойство США и союзников в регионе». В частности, конгрессмены напомнили о переброске в Венесуэлу двух стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые приняли участие в учениях в декабре 2018 года. Москва оказывает режиму Николаса Мадуро и финансовую поддержку, предоставляя кредиты нефтяной компании PDVSA. Для того, чтобы оценить масштаб угрозы для США, конгрессмены требуют в документе подготовки доклада Госдепа США.

В соответствии с законопроектом, иностранцы, оказывающие помощь режиму Мадуро, могут оказаться под ограничениями. «Иностранцам, которые, по данным госсекретаря или министра внутренних дел... действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, запрещен въезд в США. Они не могут получить визу или иные документы для въезда в Соединенные Штаты», — говорится в документе. Законопроект будет иметь и обратную силу — иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в Соединенные Штаты.

Под силами безопасности Венесуэлы в документе подразумеваются армия, национальная гвардия, разведка, полиция и следственные органы МВД Венесуэлы.

Автор законопроекта — член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. 28 февраля документ был направлен палатой представителей на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.

11 марта Минфин США наложил санкции на российско-венесуэльский банк Еврофинанс Моснарбанк. Санкции против Еврофинанс Моснарбанка были введены за «материальную поддержку, спонсирование или обеспечение финансированием» венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA. «Еврофинанс» стал первым российским банком, оказавшимся в санкционном списке за проведение операций с Венесуэлой.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Евгений Пудовкин
Теги: Венесуэла
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