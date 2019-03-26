МИД заявил о попытках США скрыть невыполнение обязательств по химоружию

Информационная кампания вокруг сирийского «химического досье» и ситуация с отравлением Скрипалей в Солсбери являются звеньями одной цепи, целью которой является сокрытие невыполнения обязательств США по Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО). Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Предпринимаются последовательные усилия по сокрытию реальных проблем, связанных с невыполнением обязательств США по КЗХО», — отмечается в заявлении ведомства.

МИД также отметил, что еще одним подтверждением этому являются действия постпреда Чехии при ОЗХО Яны Рейнисовой, которая «выполняет американские указания». В ведомстве указывают, что вопреки обязанности председателя исполсовета соблюдать нейтралитет она отстаивает точку зрения стран Запада во главе с США. В частности, Рейнисова «открыто подыграла Западу», который препятствовал попыткам России получить пояснения по докладу о расследовании инцидента в сирийской Думе. Также она фактически заблокировала визит российских специалистов на объект по уничтожению химического оружия в Колорадо.

1 марта ОЗХО представила доклад об использовании хлора при атаке в сирийской Думе, о которой организация «Белые каски» сообщила в апреле 2018 года. Специалисты пришли к выводу, что в Думе использовался токсичный химикат, содержащий реактивный хлор. Госдепартамент США заявил, что эти данные подтверждают виновность в инциденте режима Башара Асада. В ведомстве также указали, что отвергают попытки «Асада и его сторонников, в том числе России», распространить дезинформацию о предполагаемых атаках.