Лидеры России и Ливана заявили о законном праве Ирана на мирный атом

Лидеры России и Ливана заявили о законном праве Ирана на мирный атом

Россия и Ливан призывают к справедливому решению ядерной проблемы Ирана, исходя из его права на мирный атом. Об этом говорится в опубликованном Кремлем заявлении по итогам переговоров президентов России и Ливана Владимира Путина и Мишеля Ауна.

«[Стороны] призывают к справедливому решению иранской ядерной проблемы, исходя из законного права Исламской Республики Иран на мирный атом в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении.

В конце февраля Международное агентство по атомной энергии заявило, что Тегеран соблюдает ограничения развития своей ядерной программы, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). В частности, Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы не превышают допустимых.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушает резолюцию Совбеза ООН, призывающую к выполнению СВПД. В ответ в Тегеране указали, что ракетные испытания и пуски не нарушают никаких документов.