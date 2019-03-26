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Apple $197 (+5,43%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,66%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Лидеры России и Ливана заявили о законном праве Ирана на мирный атом

Россия и Ливан призывают к справедливому решению ядерной проблемы Ирана, исходя из его права на мирный атом. Об этом говорится в опубликованном Кремлем заявлении по итогам переговоров президентов России и Ливана Владимира Путина и Мишеля Ауна.

«[Стороны] призывают к справедливому решению иранской ядерной проблемы, исходя из законного права Исламской Республики Иран на мирный атом в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении.

В конце февраля Международное агентство по атомной энергии заявило, что Тегеран соблюдает ограничения развития своей ядерной программы, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). В частности, Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы не превышают допустимых.

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Иран подтвердил недавнее испытание баллистической ракеты

В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушает резолюцию Совбеза ООН, призывающую к выполнению СВПД. В ответ в Тегеране указали, что ракетные испытания и пуски не нарушают никаких документов.

Теги: Иран, ядерная сделка, Владимир Путин, Ливан
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