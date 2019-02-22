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МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном условий ядерной сделки

Иран соблюдает ограничения развития своей ядерной программы, которые установлены Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом сообщают Reuters и Assoiated Press со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В конфиденциальном квартальном отчете МАГАТЭ говорится, что Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы обогащенного урана не превышают допустимых. МАГАТЭ также сообщило, что Иран своевременно предоставляет доступ ко всем объектам, которые инспекторам организации нужно посетить.

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В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытание Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, призывающей к исполнению СВПД. По его словам, радиус действия ракеты позволяет нанести удар по всему Ближнему Востоку и некоторым частям Европы. В Тегеране заявили, что ракетные испытания и пуски не нарушают указанную резолюцию 2231, а запрещающая продажу Ирану тяжелых видов вооружения резолюция 1929 прекратила свое действие.

Теги: МАГАТЭ, Иран, ядерная программа, обогащение урана
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