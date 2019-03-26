Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости

Минтруд может предложить дополнительные меры по поддержке рождаемости, которая продолжает снижаться, несмотря на меры демографической политики правительства. Об этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил в ходе рабочей встречи в Совете Федерации на тему «О национальном проекте «Демография», передает корреспондент РБК.

«Пока у нас суммарный коэффициент (рождаемости. — РБК) по итогам прошлого года снижается. Сейчас Росстат еще не опубликовал конечные сведения, но по предварительным расчетам он будет ниже, чем в прошлом году», — сказал Топилин. По его словам, задача властей заключается в том, чтобы с помощью мер финансовой поддержки эту тенденцию переломить. «При этом я не исключаю, что мы будем предлагать дополнительные меры по ходу реализации проекта», — сказал министр.

В феврале президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил расширить контингент получателей адресного ежемесячного пособия для семей, которые ожидают появления первого или второго ребенка. За счет изменения основного критерия нуждаемости — величины дохода семьи — число семей, которые получают право на выплаты, возрастет «практически в полтора раза».