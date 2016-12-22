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Топилин оценил возможности государства в борьбе со снижением рождаемости
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Топилин оценил возможности государства в борьбе со снижением рождаемости
Общество, 21 фев, 11:03
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Топилин оценил возможности государства в борьбе со снижением рождаемости

В 2018 году у государства будет возможность переломить сложившийся тренд по снижению рождаемости в России, рассказал глава Минтруда Максим Топилин, передает «РИА Новости». Добиться этого будет возможно с помощью новых мер по поддержке семьи.

«Сейчас приняты еще дополнительные решения с тем, чтобы попытаться переломить негативный тренд. Очень хочется надеяться, что в этом, 2018 году, негативная тенденция по снижению рождаемости будет преодолена. Считаю, что с помощью мер, которые приняты на федеральном уровне, этого можно достичь», — сказал министр.

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Топилин пояснил, что перспективными с точки зрения поддержки рождаемости являются как выплаты семьям за рождение первого ребенка, так и программа строительства яслей, которая косвенно может увеличить доходы семей. «Программа яслей означает, что мы сможем предоставить возможность семье получить место в ясельных группах. Мама с гораздо большей уверенностью сможет выйти на работу. Через ясли мы сможем повысить доходы семьи. Нужно четко сформулировать программы, чтобы синхронизировать это с программами переобучения и повышения квалификации мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком», — рассказал глава ведомства.

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С 1 января 2018 года в России была введена ежемесячная выплата при рождении первого ребенка. В среднем по стране ее размер в 2018 году составит 10,5 тыс. руб. (выплата определяется в размере прожиточного минимума для детей в соответствующем регионе).

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Германия

Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего. 

Франция

При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.

США 

В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.

Великобритания

Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта. 

Китай

По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы

Теги: Максим Топилин , Минтруд
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