Топилин оценил возможности государства в борьбе со снижением рождаемости

В 2018 году у государства будет возможность переломить сложившийся тренд по снижению рождаемости в России, рассказал глава Минтруда Максим Топилин, передает «РИА Новости». Добиться этого будет возможно с помощью новых мер по поддержке семьи.

«Сейчас приняты еще дополнительные решения с тем, чтобы попытаться переломить негативный тренд. Очень хочется надеяться, что в этом, 2018 году, негативная тенденция по снижению рождаемости будет преодолена. Считаю, что с помощью мер, которые приняты на федеральном уровне, этого можно достичь», — сказал министр.

Топилин пояснил, что перспективными с точки зрения поддержки рождаемости являются как выплаты семьям за рождение первого ребенка, так и программа строительства яслей, которая косвенно может увеличить доходы семей. «Программа яслей означает, что мы сможем предоставить возможность семье получить место в ясельных группах. Мама с гораздо большей уверенностью сможет выйти на работу. Через ясли мы сможем повысить доходы семьи. Нужно четко сформулировать программы, чтобы синхронизировать это с программами переобучения и повышения квалификации мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком», — рассказал глава ведомства.

С 1 января 2018 года в России была введена ежемесячная выплата при рождении первого ребенка. В среднем по стране ее размер в 2018 году составит 10,5 тыс. руб. (выплата определяется в размере прожиточного минимума для детей в соответствующем регионе).