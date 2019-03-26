РФС условно дисквалифицировал Погребняка за слова о темнокожих игроках

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал и условно дисквалифицировал до конца сезона нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка за его высказывание об игроках российской сборной. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение было принято на заседании комитета РФС по этике. Отмечается, что футболист оштрафован за нарушение регламента по этике на 250 тыс. руб. и условно дисквалифицирован до конца сезона во всех соревнованиях под эгидой РФС.

Ранее Погребняк в интервью «Комсомольской правде» заявил, что считает смешной ситуацию, когда за сборную выступает темнокожий игрок и отметил, что относится к натурализации футболистов для сборной России отрицательно. Позднее он пояснил, что выразил личное мнение о том, что в российской команде ему хотелось бы видеть игроков, которые родились и выросли в России. Нападающий «Урала» также извинился за свои слова.