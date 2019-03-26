Погребняк извинился за высказывание о темнокожих игроках в сборной России

Погребняк извинился за высказывание о темнокожих игроках в сборной России

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк извинился за свое высказывание о натурализованных игроках сборной России по футболу.

«Никого не хотел обидеть. За свой оборот речи приношу извинения», — сказал спортсмен на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

Ранее в интервью газете «Комсомольская правда» Погребняк заявил, что считает смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок, и пояснил, что относится к натурализации футболистов для российской сборной отрицательно.

После этого президент РФС Александр Дюков подал обращение в комитет по этике союза. 26 марта комитет оштрафовал Погребняка на 250 тыс. руб. и условно дисквалифицировал до конца сезона.

Погребняк ранее также говорил, что свои слова в интервью считает политкорректными, но «просто, видимо, не так выразился».