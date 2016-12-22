Футболист Дзюба рассказал о желании «вбить в землю» хорвата Виду

После инцидента с восклицанием «Слава Украине» на ЧМ-2018 игроку российской команды Артему Дзюбе захотелось «вбить в землю» защитника хорватов Домагоя Виду. Об этом говорится в интервью россиянина сайту ФК «Зенит», игроком которого он является.

«Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко», — рассказал Дзюба.

Российский нападающий добавил, что выступавший раньше за «Динамо Киев» Вида принес извинения за видеоролик с выкриком, и поэтому Дзюба на него «злости не держит».​ «Он не ведает, что творит», — объяснил Дзюба поведение Виды, забившего два гола в четвертьфинальном матче Россия — Хорватия, после которого и было опубликовано скандальное видео.

Международная федерация футбола (ФИФА) 9 июля оштрафовала члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков за появление в ролике. Фигурировавшему в том же эпизоде футболисту сборной Хорватии и турецкого клуба «Бешикташ» Домагою Виде было вынесено предупреждение. 12 июля, после матча с Англией, он извинился за свое поведение и признал, что совершил ошибку. Изначально он заявил, что его выкрик был шуткой и не касается политики.