Суд назначил дату слушаний по делу футболистов Кокорина и Мамаева

Предварительное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и еще двух фигурантов пройдет 3 апреля в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Слушание начнется в 14:00 и пройдет в закрытом режиме.

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что обвиняемые напали на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука на парковке около гостиницы «Пекин», а затем устроили драку в кафе «Кофемания» с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба, Соловчук — черепно-мозговую травму и перелом носа.