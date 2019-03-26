Лишенная титула «Мисс Москва» посоветовала бойкотировать конкурсы красоты

Победительница конкурса «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, которую лишили этого титула 21 марта, посоветовала девушкам, желающим принять участие в подобных соревнованиях, «тридцать раз подумать», прежде участвовать. Об этом она написала в Instagram.

«Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно», — сказала Семеренко.

По ее мнению, проще создавать семьи и растить детей, чем «вступать в войны со всем миром». Она подчеркнула, что для нее не имеет значения, будет ли она обладательницей уже выигранного титула или нет. ​«Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха», — заключила Семеренко.

О том, что Семеренко лишили титула «Мисс Москва — 2018» и короны, стало известно 21 марта. Продюсер конкурса Светлана Яговицкая сообщила РБК, что это произошло из-за нарушения победительницей условий договора.