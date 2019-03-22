«Мисс Москва-2018» объяснила причину возврата короны

Алеся Семеренко, лишившаяся титула «Мисс Москва-2018», назвала причину возврата короны. Об этом она написала в своем Instagram.

«Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», — указала она. П​о словам Семеренко, она лично отвезла корону в офис и ее «благополучно приняли».

Накануне стало известно, что Семеренко лишили титула «Мисс Москва — 2018» из-за несоблюдения условий договора. Ее титул и корона перейдут первой вице-мисс Москва Ксении Поленовой. По словам продюсера конкурса, такая ситуация произошла впервые за 23 года его существования.

Конкурс «Мисс Москва — 2018» прошел 24 декабря в концертном зале Vegas City Hall.