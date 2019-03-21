Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора. Об этом РБК сообщила продюсер конкурса Светлана Яговицкая.

«Мы не можем комментировать детали несоблюдения договора, так как сам договор является конфиденциальным. Есть моменты, которые в рамках договора не соблюдались участницей. Титул «Мисс Москва-2018», а также корона победительницы перейдут первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой. Это произошло впервые за 23 года существования конкурса», — пояснила она.

Конкурс прошел 24 декабря 2018 года в концертном зале Vegas City Hall. Впервые он проводился в 1994 году. Победительницы состязания принимают участие в смотре «Краса России».