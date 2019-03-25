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Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону

Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту. Об этом сообщили РБК в дирекции конкурсов красоты «Краса России» и «Мисс Москва».

«Завтра будем короновать девушку, занявшую второе место, Ксению Паленову нарядной короной, но не нашей главной переходящей, которая подлежит ремонту. Корона, которую мы вручим завтра, останется у Ксении навсегда», — сказали в дирекции.

Титул передадут Поленовой 26 марта в 13:00 в дирекции конкурса.

Ранее стало известно, что «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий договора. Продюсер конкурса Светлана Яговицкая указала, что такой случай имел место впервые за 23 года существования конкурса. Детали несоблюдения договора организаторы не раскрыли, так как документ является конфиденциальным.

Сама Семеренко не сообщила причины происходящего, однако указала, что «есть кое-кто, кому мозолит глаза» ее корона. Она также заявила, что отвезла корону в офис и ее «благополучно приняли».

Теги: Москва, конкурс красоты, корона
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