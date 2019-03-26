ФАС изучит изъятые СК документы по делу о сговоре нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить документы, которые были изъяты следователями у одного из топливных нефтетрейдеров в рамках расследования дела о картельном сговоре. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Андрей Цариковский, передает «Татар-Информ».

«Следственный комитет провел ряд действий на прошлой неделе по изъятию документов в этих организациях. И мы хотели бы с этими документами ознакомиться», — сказал он.

По его словам, регулятор должен детально просмотреть все данные. Он уточнил, что основная причина переноса рассмотрения дела о сговоре АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл» заключается в огромном объеме данных. «Все участники этого дела попросили дополнительное время для ознакомления с материалами», — отметил Цариковский.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила «Солид» и ООО «А-Ойл» в картельном сговоре на торгах СПбМТСБ в середине февраля​. Таким образом компании, как полагал регулятор, повышали цены. Антимонопольщики завели соответствующее производство.