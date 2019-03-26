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Alibaba $245 (+37,35%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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ФАС изучит изъятые СК документы по делу о сговоре нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить документы, которые были изъяты следователями у одного из топливных нефтетрейдеров в рамках расследования дела о картельном сговоре. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Андрей Цариковский, передает «Татар-Информ».

«Следственный комитет провел ряд действий на прошлой неделе по изъятию документов в этих организациях. И мы хотели бы с этими документами ознакомиться», — сказал он.

По его словам, регулятор должен детально просмотреть все данные. Он уточнил, что основная причина переноса рассмотрения дела о сговоре АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл» заключается в огромном объеме данных. «Все участники этого дела попросили дополнительное время для ознакомления с материалами», — отметил Цариковский.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила «Солид» и ООО «А-Ойл» в картельном сговоре на торгах СПбМТСБ в середине февраля​. Таким образом компании, как полагал регулятор, повышали цены. Антимонопольщики завели соответствующее производство.

19 марта Петербургская товарно-сырьевая биржа прекратила торги нефтепродуктами из-за визита сотрудников правоохранительных органов в помещение дата-центра в Москве, в котором в том числе расположены серверы биржи. Позднее в этот же день стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Совладелец компании Илья Мороз сообщил РБК, что именно в рамках этого производства силовики пришли с обысками.

Теги: Федеральная антимонопольная служба, нефтетрейдеры
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