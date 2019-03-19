Сырьевая биржа в Петербурге приостановила торги из-за визита силовиков

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверки в дата-центре площадки в Москве

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Петербургская товарно-сырьевая биржа прекратила торги нефтепродуктами из-за проверок правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил представитель СПбМТСБ. Аналогичный материал со ссылкой на сотрудника площадки опубликовало агентство «РИА Новости».

«Мы подтверждаем, что у нас были проверки правоохранительных органов в дата-центре», — сказал собеседник агентства. При этом причину проведения проверок собеседник агентства не указал.

Представитель СПбМТСБ уточнил РБК, что проверка прошла в дата-центре биржи в Москве.

Как сообщается на сайте биржи, в 12:46 мск ситуация была признана чрезвычайной «в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов». Отмечается, что о дальнейших действиях участников проинформируют дополнительно.

Позднее на сайте появилось сообщение о том, что торги будут возобновлены в 15:30 мск и продолжатся до 15:45 мск. Отмечается, что торги в режиме «по фиксированной цене» начнутся в 16:15 мск и продлятся до 16:30 мск.