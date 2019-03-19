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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Бизнес ,  
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СК завел уголовное дело против биржевого нефтетрейдера
Сырьевая биржа в Петербурге приостановила торги из-за визита силовиков в рамках уголовного дела против трейдера нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Ранее дело о картельном сговоре против него и «А-Ойл» завели антимонопольщики
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». Этот факт РБК подтвердил совладелец компании Илья Мороз.

По его информации, именно в рамках этого производства днем 19 марта силовики пришли с обысками в здание Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Она из-за этого временно приостановила торги.

Следственные мероприятия, как указал собеседник РБК, также прошли в офисе «Солид — товарные рынки».

«Помимо людей из СК приехали антимонопольщики (ФАС. — РБК). Я склонен связывать это с заведенным против нас делом о картельном сговоре [c ООО «А-Ойл»]», — отметил Мороз. Компания, по его словам, намерена развеять подозрения регуляторов и следствия, объяснив природу всех сделок, которые кажутся им подозрительными. «Ничего незаконного наша компания не делала», — заверил совладелец «Солида».

Владелец и гендиректор ООО «А-Ойл» Михаил Матюшов на звонок РБК не ответил.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила «Солид» и другого трейдера — ООО «А-Ойл» — в картельном сговоре на торгах СПбМТСБ​. Таким образом компании, как полагали в ФАС, повышали цены. Соответствующее производство антимонопольщики завели 14 марта. О том, что резкий скачок цен на топливо весной 2018 года мог быть вызван сговором трейдеров, ранее говорил заместитель главы ФАС Андрей Цариковский. О каких именно компаниях шла речь, он не уточнял.

Бизнес
Сырьевая биржа в Петербурге приостановила торги из-за визита силовиков

Владелец ООО «А-Ойл» Михаил Матюшов в беседе с РБК тогда отмечал, что весной прошлого года представители ФАС, действительно, приходили в компанию с проверкой в рамках расследования по росту цен на топливо. Однако никаких признаков нарушения ею правил торговли нефтепродуктами на бирже, по его словам, не обнаружили.

До этого, в ноябре 2018 года, претензии к «Солид — товарные рынки» возникли у «Роснефти». Последняя тогда подала против биржевого трейдера иск на 36,5 млн руб. Мороз пояснял РБК, что предметом иска стало требование «Роснефтью» с компании компенсации за простой вагонов при перевозке нефтепродуктов конечным потребителям трейдера. Эти данные позже подтвердили в нефтяной компании.

Авторы: Евгения Маляренко, Людмила Подобедова
Теги: Следственный комитет, Уголовное дело
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