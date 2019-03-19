СК завел уголовное дело против биржевого нефтетрейдера

Сырьевая биржа в Петербурге приостановила торги из-за визита силовиков в рамках уголовного дела против трейдера нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Ранее дело о картельном сговоре против него и «А-Ойл» завели антимонопольщики

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». Этот факт РБК подтвердил совладелец компании Илья Мороз.

По его информации, именно в рамках этого производства днем 19 марта силовики пришли с обысками в здание Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Она из-за этого временно приостановила торги.

Следственные мероприятия, как указал собеседник РБК, также прошли в офисе «Солид — товарные рынки».

«Помимо людей из СК приехали антимонопольщики (ФАС. — РБК). Я склонен связывать это с заведенным против нас делом о картельном сговоре [c ООО «А-Ойл»]», — отметил Мороз. Компания, по его словам, намерена развеять подозрения регуляторов и следствия, объяснив природу всех сделок, которые кажутся им подозрительными. «Ничего незаконного наша компания не делала», — заверил совладелец «Солида».

Владелец и гендиректор ООО «А-Ойл» Михаил Матюшов на звонок РБК не ответил.