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Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Минпросвещения поручило разобраться в увольнении учительницы из Барнаула

Минпросвещения поручило властям Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением учительницы русского языка и литературы из барнаульской школы №13 Татьяны Кувшинниковой из-за публикации ее фотографии в купальнике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что администрации местных школ должны создавать атмосферу понимания между педагогами и родителями.

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Об увольнении Кувшинниковой стало известно 25 марта. Педагог заявила, что ей пришлось уволиться из-за проверок, которые начались после публикации фотографий в соцсетях. Она рассказала, что сама написала заявление, так как ее бы «нашли, из-за чего уволить, формально».

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко подтвердил РБК, что Кувшинникова принесла заявление об увольнении сама, но при этом отметил, что «необходимо разобраться, не было ли давления». Позднее он сообщил, что учительнице будет предложена другая работа.

Ранее учительница, много лет занимающаяся зимним плаванием, опубликовала фотографии после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На снимках она запечатлена в спортивном купальнике и платье. После этого директор заявила, что это «пятно на репутации школы».

Теги: увольнение, учительница, фотография, соцсеть, Барнаул, Алтайский край
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