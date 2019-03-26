Минпросвещения поручило разобраться в увольнении учительницы из Барнаула

Минпросвещения поручило властям Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением учительницы русского языка и литературы из барнаульской школы №13 Татьяны Кувшинниковой из-за публикации ее фотографии в купальнике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что администрации местных школ должны создавать атмосферу понимания между педагогами и родителями.

Об увольнении Кувшинниковой стало известно 25 марта. Педагог заявила, что ей пришлось уволиться из-за проверок, которые начались после публикации фотографий в соцсетях. Она рассказала, что сама написала заявление, так как ее бы «нашли, из-за чего уволить, формально».